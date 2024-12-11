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В России вступили в силу новые ограничения для мигрантов
Сегодня, 11:28
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В России вступили в силу новые ограничения для мигрантов

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Все иностранные граждане, которые нелегально пребывают в РФ, подлежат включению в реестр контролируемых лиц.

В России вступили в силу новые ограничения в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Речь идет о законе, который подписал президент РФ Владимир Путин в начале августа 2024 года. В МВД подчеркнули,что все иностранные граждане, которые нелегально пребывают в РФ, подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения за пределы страны либо урегулирования правового положения.

Сам реестр будет доступен на официальном сайте ведомства. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов. Они не смогут без разрешения менять место жительства или пребывания, приобретать имущество, управлять транспортом и открывать банковские счета.

Ранее эксперты прокомментировали ужесточение процедуры приема детей мигрантов в школы РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: закон, нелегальная миграция, ограничения, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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