Двое грабителей с ножом едва не зарезали таксиста ради телефона

В Петербурге задержали двух мужчины, которые подозреваются в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Инцидент произошел 13 апреля 2019 года. Злоумышленники напали на таксиста возле дома №171 по проспекту Ветеранов. Они пригрозили мужчине ножом, а затем отобрали телефон за 5 тысяч рублей и убежали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 29 и 30 лет. Их заключили под стражу. Расследование продолжается.
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Фото: Piter.TV
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