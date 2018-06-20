В Пушкине вор едва не оторвал руку пенсионерке вместе с сумкой

У потерпевшей диагностировали множество рваных ран кисти и пальцев.

Днем 16 апреля в Пушкинском районе Петербурга произошло ограбление. Вор выхватил из рук пенсионерки сумку и нанес ей тем самым телесные повреждения. Об этом пишут "Невские новости".

Кража произошла в четыре часа дня на улице Саперная между домами №54 и 48 города Пушкина. Темноволосый незнакомец европейской внешности напал на 78-летнюю женщину и едва не оторвал ей руку вместе с сумкой. Добычей грабителя стали 30 тысяч рублей и паспорт пострадавшей.

Пенсионерка обратилась за помощью в полицию и к медикам. Врачи диагностировали у нее множество рваных ран правой кисти и пальцев.

В настоящий момент злоумышленник находится в розыске. Ему грозит уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Колпино неизвестный выбил окно "МакАвто" и похитил кассу.

Фото: Piter.TV