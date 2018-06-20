В Колпино неизвестный выбил окно "МакАвто" и похитил кассу

Общая сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей.

В ночь на 16 апреля в Колпино произошло ограбление "МакАвто". Неизвестный выбил окно ресторана быстрого питания и украл кассовый аппарат. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Кража произошла на улице Пролетарской, 36а. По словам 24-летнего менеджера ресторана, в кассе находилось более шести тысяч рублей. При этом сам аппарат стоит 30 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 36171 тысячу рублей.

На территории "Макдональдса" есть камеры видеонаблюдения. Стражи порядка изъяли записи и просмотрели. На кадрах видно преступника. Его приметы: рост 175-180 см, был одет в кофту темного цвета, джинсы и обувь. Грабитель убежал в сторону улицы Раумская. Правоохранителям удалось получить отпечатки пальцев подозреваемого.

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Фото: Piter.TV