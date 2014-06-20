Отмечается, что задержанный выполнял задания телефонных аферистов, выступая в качестве курьера.

В Ижевске за хищение для аферистов у пенсионерки 1,5 млн рублей задержали иностранца-таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в середине февраля нынешнего года в полицию обратилась пенсионерка с сообщением о хищении денег. Несколько дней назад ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил о том, что денежные средства с ее счета переводятся на финансирование противоправной деятельности. Он убедил пенсионерку предоставить все имеющиеся у нее сбережения для "декларирования".

Пожилая женщина положила в коробку 1,5 млн рублей и передала ее у подъезда своего дома незнакомому мужчине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин соседнего государства, имеющий вид на жительство в РФ и работающий таксистом в Башкортостане. Его задержали по месту жительства в Уфе. Отмечается, что задержанный выполнял задания телефонных аферистов, выступая в качестве курьера. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: МВД по Удмуртской Республике