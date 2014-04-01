На протяжении нескольких месяцев потерпевшая под влиянием аферистов лишилась в общей сложности порядка 9 млн рублей.

В Тюменской области задержали курьера аферистов, забравшего 6 млн рублей у девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 24-летняя жительница села Вагай стала жертвой телефонного обмана. На протяжении нескольких месяцев потерпевшая под влиянием аферистов лишилась в общей сложности порядка 9 млн рублей. Под предлогом взлома личного кабинета на портале госуслуг они убедили ее в необходимости и перевести деньги на "безопасные счета". Мошенники запугивали жертву уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность и местонахождение курьера, которому потерпевшая передала деньги. Его задержали в Кургане и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Подозреваемый признался, что нашел криминальную подработку в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области задержали подозреваемого в хищении денежных средств вкладчиков.

Видео: УМВД России по Тюменской области