Пассажир вытолкнул проводницу из вагона поезда Челябинск – Петербург за отказ выпустить на перекур

Женщина госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника, нападавший задержан.

В поезде №149/150, следовавшем по маршруту Челябинск – Санкт-Петербург, во время стоянки на станции Поназырево в Костромской области пассажир вытолкнул проводницу из вагона. Причиной конфликта стал отказ девушки выпустить мужчину на перекур на короткой стоянке, сообщает Telegram-канал "1520. Все о ж/д". Пострадавшая госпитализирована, у неё диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

После того как мужчина столкнул проводницу, он закрыл дверь в тамбур и ушёл. Пассажира, вытолкнувшего женщину из вагона, задержали и передали полиции. В РЖД подтвердили информацию и сообщили 78.ru, что проводница находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что между Гатчиной и Петербургом запустят тактовое движение электричек.

Видео: Telegram-канал "1520. Все о ж/д"