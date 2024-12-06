В Петербурге иностранный студент избил девушку и отобрал у неё наушники за 11 тыс. рублей

Молодой человек угрожал потерпевшей ножом и скрылся, но был задержан полицией.

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали 20-летнего иностранного студента, который подозревается в разбойном нападении на свою девушку. Молодой человек избил 26-летнюю потерпевшую в её квартире на Лиговском проспекте и, угрожая ножом, похитил беспроводные наушники стоимостью 11 650 рублей, после чего скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О произошедшем стало известно из телефонограммы, поступившей в полицию 4 апреля в 02:40 из медицинского учреждения. Девушку ранее доставили бригадой скорой помощи с ушибом лица, после оказания помощи её отпустили домой на амбулаторное лечение. Пострадавшая рассказала, что нападавшим оказался её 20-летний молодой человек, который после содеянного скрылся.

В тот же день в 20:00 у дома № 44 по улице Будапештской опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого — иностранного гражданина, студента одного из петербургских вузов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV