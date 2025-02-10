Полиция Петербурга опровергла слухи о массовой проверке телефонов на VPN

Полиция Петербурга официально опровергла информацию о массовой проверке телефонов местных жителей на предмет использования VPN-подключений и мессенджеров. С заявлением выступили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Эта информация не соответствует действительности и служит для нагнетания страха и социальной напряжённости. Полиция не проводит массовых "проверок телефонов" с поиском VPN/мессенджеров. Просьба не поддаваться панике и не распространять непроверённые сообщения. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В полиции добавили, что подобные слухи лишь усиливают дезинформацию, и призвали горожан проверять новости в официальных источниках. Ранее в сети появлялись сообщения о якобы проводимых рейдах, однако они не нашли подтверждения. Правоохранители напоминают, что следить за достоверной информацией лучше на официальных сайтах и в верифицированных каналах государственных структур.

Ранее Piter.TV сообщал, что Минцифры попросило крупные интернет-площадки помочь с блокировкой VPN.

