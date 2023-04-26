Трое детей пострадали в ДТП на проспекте Просвещения

Один ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Днём 4 апреля у дома № 43 по проспекту Просвещения в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием эвакуатора и легкового автомобиля Mercedes. 31-летний водитель эвакуатора проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой, которая поворачивала налево. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Mercedes, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Шестилетний ребёнок получил тяжёлые травмы, двое детей 7 и 9 лет — травмы средней степени тяжести. Все они госпитализированы. Полиция установила, что в момент аварии дети не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребёнка.

Фото: Piter.TV