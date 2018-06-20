Незнакомка ограбила блокадницу в квартире на шоссе Революции

Пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей.

Днем 15 апреля в полицию Красногвардейского района обратила 92-летняя женщина и заявила об ограблении. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру на шоссе Революции пришла незнакомая девушка. Она говорила о надбавке к пенсии, которая якобы полагается блокаднице ко Дню победы. Таким образом мошенница отвлекла внимание пенсионерки и вынесла из квартиры крупную сумму денег в размере 300 тысяч рублей. Женщина обнаружила пропажу после того, как воровка ушла.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Известны приметы девушки: блондинка лет 30, европейская внешность, рост около 160 см, была в синей куртке и с рюкзаком. Ведется расследование, незнакомку ищут.

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Фото: Piter.TV