Вор-домушник вынес из квартиры в Петербурге 2 млн рублей в валюте

Накануне в Адмиралтейском районе Петербурга произошла крупная квартирная кража. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.
В полицию обратился 49-летний мужчина. Он заявил, что из его квартиры вынесли крупную сумму денег, банковскую карточку и ювелирные украшения. Добычей незнакомца стали 644,5 тысячи рублей, 22,7 тысячи долларов, 900 швейцарских франков, 300 белорусских рублей и 300 азербайджанских манат. В переводе на российские рубли получается достаточно внушительная сумма — 2,2 млн рублей. Общая сумма ущерба устанавливается.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется расследование, вора-домушника ищут.
Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге угнали пять дорогих иномарок.
Фото: Piter.TV
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Говорила же тебе бабушка,что деньги надо хранить в сберкассе, а ты не послушался. Ну и дурачок.