За сутки в Петербурге угнали шесть дорогих иномарок

Хищения случились в разных районах города.

Утром 15 апреля в полицию Петербурга обратились пять человек и заявили о хищении шести дорогих иномарок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

К стражам порядка Центрального района обратился 50-летний мужчина и рассказал о пропаже машины марки Lexus стоимостью 7 миллионов 200 тысяч рублей. Иномарка была припаркована возле дома №25 по Коломенской улице.

Затем в полицию Калининского района пришла 42-летняя женщина. Неизвестные угнали у нее Hyundai Tucson стоимостью 1 миллион 360 тысяч рублей. Машина стояла возле дома №99 по проспекту Просвещения.

В это же время в Московском районе пропали два фургона марки Hyundai, которые принадлежат одной из фирм. 31-летний мужчина рассказал, что грузовики угнали от дома №13 по Московскому проспекту. Сумма ущерба пока не установлена.

И, наконец, во Всеволожском районе от дома №8 по Охтинской улице угнали Toyota Camry. Авто стояло по указанному адресу с 21:00 13 апреля до 00:05 14 апреля, а затем исчезло. Потерпевшим оказался 34-летний мужчина. Сумма ущерба не установлена.

По факту случившегося полиция ведет расследование. Преступников и машины ищут.

Ранее мы писали, что у петербуржцев угнали две дорогие иномарки.

Фото: Piter.TV