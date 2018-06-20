У петербуржцев угнали две дорогие иномарки

По факту происшествия возбуждены уголовные дела.

Накануне в Петербурге неизвестные похитили две дорогостоящие иномарки. Об этом сообщила пресс- служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, 11 апреля в полицию Приморского района обратился 46-летний петербуржец. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о краже иномарки "Ниссан" с парковки на Комендантском проспекте. Цена новой иномарки составляет порядка 1,6 миллиона рублей.

В тот же день в полицию Красносельского района обратился 38-летний мужчина. У пострадавшего неизвестные похитили "Audi Q5", припаркованную у дома по Ленинскому проспекту. Новая машина такой марки стоит примерно 3,3 миллиона рублей.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела. Полиция ищет преступников.

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Фото: Piter.TV