Пострадавшей под колесами автобуса петербурженке выплатят 600 тысяч рублей

Женщина получила серьезные травмы и попала в больницу.

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес свое решение в отношении компании ООО "Питеравто", водитель которой наехал на женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Инцидент произошел на улице Анисимова в Колпино. Женщина рассказала, что водитель автобуса начал движение, когда она еще не вышла из транспортного средства. В результате чего пассажирка упала и получила серьезные травмы.

Прокурор попросил удовлетворить требования истца в полном объеме. Суд вынес решение о взыскании компенсации в размере 600 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что водитель получил условный срок за наезд на велосипедиста.

Фото: Piter.TV