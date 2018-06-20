Водитель получил условный срок за наезд на велосипедиста

Подсудимый свою вину признал частично.

Прокуратура Центрального района поддержала обвинение в отношении местного жителя, который намеренно сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в 2017 году обвиняемый, будучи за рулем автомобиля, агрессивно отреагировал на жест велосипедиста и на скорости сбил обидчика. В результате пострадавший получил тяжелые травмы и частично утратил трудоспособность.

Подсудимый свою вину признал частично. Свои действия он аргументировал желанием напугать пострадавшего, но никак не желанием нанести ему травмы. Суд приговорил его к двум годам условно, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей.

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