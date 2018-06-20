На Индустриальном проспекте "Ситроен" сбил двух женщин

Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте.

В четверг, 11 апреля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга две женщины пострадали в ДТП. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, авария случилась на Индустриальном проспекте. Автомобиль "Ситроен" сбил двух женщин вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшие 54-х и 39-лет были доставлены в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV