  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Индустриальном проспекте 12-летняя девочка попала под колёса Chery Tiggo
Сегодня, 7:57
164
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Индустриальном проспекте 12-летняя девочка попала под колёса Chery Tiggo

0 0

Она переходила дорогу вне регулируемого пешеходного перехода.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 24 по Индустриальному проспекту 2 апреля в 17:05 Chery Tiggo наехал на переходящую проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода 12-летнюю девочку. За рулём находился 68-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетняя в состоянии средней  степени тяжести госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Накануне в Волховском районе Ленобласти погиб водитель квадроцикла Yamaha Grizzly. Двигаясь в сторону деревни Морозово, он наехал на дорожную просадку с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, девочка, индустриальный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии