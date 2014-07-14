На Индустриальном проспекте 12-летняя девочка попала под колёса Chery Tiggo

Она переходила дорогу вне регулируемого пешеходного перехода.

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 24 по Индустриальному проспекту 2 апреля в 17:05 Chery Tiggo наехал на переходящую проезжую часть вне регулируемого пешеходного перехода 12-летнюю девочку. За рулём находился 68-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетняя в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

Накануне в Волховском районе Ленобласти погиб водитель квадроцикла Yamaha Grizzly. Двигаясь в сторону деревни Морозово, он наехал на дорожную просадку с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.

Фото: Piter.tv