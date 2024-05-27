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В Волховском районе Ленобласти погиб водитель квадроцикла
Сегодня, 13:59
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В Волховском районе Ленобласти погиб водитель квадроцикла

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Он наехал на дорожную просадку с последующим опрокидыванием. 

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В Волховском районе 2 апреля в 07:50 47-летний водитель, управляя квадроциклом Yamaha Grizzly, на 3 километре автодороги "Гагарино – Бор", двигаясь в сторону деревни Морозово, наехал на дорожную просадку с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: yamaha, квадроцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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