Сколько на самом деле стоит владение квадроциклом: реальные расходы без мифов

Квадроцикл давно перестал быть экзотикой – сегодня его покупают не только охотники и рыбаки, но и те, кто просто любит активный отдых за городом. При этом вокруг стоимости владения этой техникой по-прежнему много преувеличений. Часто считают, что квадроцикл требует почти таких же вложений, как автомобиль. На практике все выглядит иначе – многое зависит от модели, стиля езды и подхода владельца – пишет портал 110km.ru.

Основная регулярная трата – топливо. Полный привод и активная езда дают расход около 12–15 литров на 100 километров. За сезон большинство владельцев проезжает примерно тысячу километров. При цене бензина АИ-95 около 68 рублей за литр выходит 8–10 тысяч рублей. При спокойных поездках по грунтовым дорогам расход ниже, а вот грязь, прицеп или увеличенные колёса заметно повышают аппетит техники.

Обслуживание также не всегда оказывается дорогим. Новый квадроцикл обычно требует двух визитов в сервис за сезон: после обкатки и ближе к пробегу 1500 км. Для моделей канадского или американского производства базовое ТО может стоить до 40 тысяч рублей, тогда как популярные китайские бренды укладываются в 8–12 тысяч. Масло, фильтры, проверка вариатора и тормозов – стандартный набор работ. При жёсткой эксплуатации появляются дополнительные расходы на ремни, колодки и подшипники, поэтому владельцы советуют закладывать на внеплановый ремонт около 15 тысяч рублей в год.

Отдельная статья – тюнинг. Для комфортных поездок чаще всего ограничиваются кофрами, подогревом ручек и дополнительным светом – это примерно 30–40 тысяч рублей. Более серьёзная подготовка для бездорожья может обойтись в 120–150 тысяч, но такие вложения делаются не каждый год.

Если квадроцикл выезжает на дороги общего пользования, потребуется регистрация и страховка. Постановка на учёт стоит около 4 тысяч рублей, полис ОСАГО – порядка 6 тысяч в год. Транспортный налог невысокий: для мотора 40–60 лошадиных сил он составляет от 600 до 1500 рублей.

Нельзя забывать и об экипировке. Минимум – шлем за 6–20 тысяч рублей. Полный комплект защитной одежды может стоить 40–60 тысяч, но служит несколько сезонов. Добавляются расходы на хранение и перевозку: аренда гаража или места в сервисе, прицеп или его прокат.

В итоге базовые ежегодные траты на квадроцикл – топливо, обслуживание, страховка и налог – укладываются в 30–40 тысяч рублей. Остальные расходы зависят от амбиций владельца и распределяются на годы.

Фото: pxhere