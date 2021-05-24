В Петербурге утвердили субсидии на льготное топливо для населения

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, регулирующее порядок предоставления субсидий в 2026 году организациям, которые занимаются реализацией твердого топлива населению города. Эти меры направлены на социальную защиту граждан и обеспечение доступности дров и угля, в связи с чем в городском бюджете ежегодно закладываются необходимые средства, сообщила пресс-служба Смольного.

Поставщики твердого топлива выбираются на конкурсной основе, где победителем становится организация, предложившая самую низкую отпускную цену. Размер субсидии рассчитывается как разница между конкурсной ценой и фиксированной льготной ценой, по которой топливо реализуется жителям. В 2026 году с помощью субсидии планируется обеспечить население тремя тысячами тонн угля и 20 кубометрами дров по льготным ценам. На эти цели в бюджете предусмотрено выделение 23,2 миллиона рублей.

Данная мера поддержки особенно актуальна для владельцев частных домов с печным отоплением. Губернатор неоднократно подчеркивал, что социальная защита граждан является приоритетом городской политики. Льготные цены на топливо помогают снизить финансовую нагрузку на семьи в отопительный сезон. Конкурсный отбор поставщиков обеспечивает прозрачность процесса и экономию бюджетных средств. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

