В подмосковном Подольске полицейские вернули владельцу похищенный квадроцикл

Мужчина попросил покататься на транспортном средстве и больше не вернулся.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Подольску Московской области по подозрению в совершении кражи транспортного средства задержали 47-летнего жителя Ростовской области. Операция проводилась по месту пребывания фигуранта уголовного дела в Видном. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ.

Специалисты установили, что злоумышленник в социальных сетях нашёл объявление о продаже квадроцикла.Он договорился с продавцом о встрече, после чего подъехал к гаражному кооперативу, расположенному на Октябрьском проспекте. Далее правонарушитель попросил дать возможность самостоятельно опробовать транспортное средство передвижения. Хозяин согласился, после чего мужчина уехал на вездеходе и обратно не вернулся. Общая сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

В ходе разбирательства возле дома задержанного было обнаружено и изъято похищенное имущество, которое в настоящее время возвращено заявителю. пресс-служба МВД по Подмосковью

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В аэропорту Внуково транспортные полицейские сняли с рейса пассажирку, подозреваемую в краже часов.

Фото и видео: МВД Медиа