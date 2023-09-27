В аэропорту Внуково транспортные полицейские сняли с рейса пассажирку, подозреваемую в краже часов

Жительница Свердловской области пыталась забрать с собой на рейс чужое имущество.

К сотрудникам линейного отдела российских правоохранительных органов в аэропорту "Внуково" с заявлением о краже обратилась гражданка. Она рассказала полиции о том, что в зоне досмотра багажа случайно оставила в контейнере возле ленты интроскопа часы стоимостью 321 тысяча рублей. Позже аксессуара там уже не было. Оперативники из транспортного управления изучили записи с камер видеонаблюдения и выявили, что чужое имущество забрала одна из пассажирок, которая должна была вылетать рейсом в Екатеринбург. Подозреваемой стала 61-летняя жительница Свердловской области.

Сотрудники МВД задержали фигурантку расследования на борту воздушного судна во время посадки, после чего женщину доставили её в дежурную часть. Там россиянка созналась в содеянном и выдала похищенное имущество. По факту инцидента ведется уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ.

Молодой человек пытался напасть на пассажиров в метро "Выборгская".

Фото и видео: МВД Медиа