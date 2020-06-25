Молодой человек пытался напасть на пассажиров в метро "Выборгская"

Хулигана задержали, он находился в неадекватном состоянии.

Вечером во вторник, 26 сентября, молодой человек предпринял попытку нападения на пассажиров на платформе станции метро "Выборгская" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что нападавший 2004 года рождения не успел причинить существенного вреда пассажирам. Заявлений от пострадавших или сведений о госпитализации после инцидента не поступало.

Юношу доставили в отделение полиции: как выяснилось, он находился в неадекватном состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино неадекватный с ножом напал на сотрудника ДПС.

Фото: Piter.TV