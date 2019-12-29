В Колпино неадекватный с ножом напал на сотрудника ДПС

Полицейский госпитализирован.

В Колпино на инспектора ДПС с ножом напал неадекватный мужчина. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На перекрёстке улицы Анисимова и Оборонной 25 сентября в 10:10 к стоящему служебному автомобилю ГИБДД подбежал мужчина, который повел себя неадекватно, напал на одного из инспекторов и ранил его ножом.

Нападавшим оказался 35-летний местный житель. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Полицейский госпитализирован.

Ранее в Ленобласти сотрудники ГИБДД нашли в машине более 120 кг гашиша.

Фото: Piter.tv