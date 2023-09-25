В Ленобласти сотрудники ГИБДД нашли в машине более 120 кг гашиша

Предварительное расследование продолжается.

В Ленинградской области полицейские перекрыли крупный канал распространения наркотических средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ленинградской области возле дома № 18 по Киевскому шоссе в селе Никольское сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 40-летний житель Всеволожского района. В автомобиле было обнаружено шесть полимерных строительных мешков, в каждом из которых было по несколько пакетов с неизвестным веществом общим весом более 121,5 килограмма.

В результате исследования одного из пакетов эксперты установили, что в нем находится более килограмма гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.

Паспорта наркоситуации появятся в каждом районе Петербурга к концу 2023 года.

Видео: МВД