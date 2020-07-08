Кому будут выдавать паспорта наркоситуации в Петербурге

По словам депутата Государственной думы РФ Михаила Романова, о проблеме наркомании сообщили жители Невского района, которые устали от "закладчиков".

Паспорта наркоситуации появятся в каждом районе Петербурга к концу 2023 года. Об этом рассказывали в Смольном 7 сентября. "Петербургский дневник" выяснил, кому их будут выдавать.

В свободном доступе имеются аналогичные паспорта других регионов, и по ним видно, что они представляют. Изначально отображается социальная ситуация в районе: население, для всех ли есть работа, какова динамика появления вакансий. Кроме того, представлены спортивные секции. Завершается наркопаспорт информацией о том, сколько людей стоят на учете у нарколога.

Дмитрий Константинов, главный врач Городской наркологической больницы, отметил, что сейчас потребителей выявлять сложнее, чем в 90-е годы.

Раньше родители шли на контакт, а сейчас их не допросишься даже протестировать ребенка. Хотя что уж проще: купить тест, похожий на тест на беременность, и проверить, есть ли в продуктах жизнедеятельности следы. Конечно, я одобряю любую комплексную борьбу с наркотиками, потому что проблему надо решать сообща. Дмитрий Константинов, главный врач Городской наркологической больницы

По словам депутата Государственной думы РФ Михаила Романова, о проблеме наркомании сообщили жители Невского района, которые устали от "закладчиков".

Я надеюсь, с паспортами работы пойдут более слаженно, и мы сможем, наконец, ликвидировать эту рекламу после первой же жалобы, а не спустя месяц переписки. Михаил Романов, депутат Государственной думы РФ

Фото: Piter.TV