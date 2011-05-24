В каждом районе Петербурга появятся паспорта наркоситуации

Методика оценки уже разработана.

Паспорта наркоситуации создадут в каждом районе Петербурга. Об этом сообщил Александр Беглов на заседании антинаркотической комиссии в Смольном сегодня, 7 сентября.

Методика оценки уже разработана. К концу 2023 года паспорта разместят на специальной информационной панели.

Кроме того, губернатор отметил, что случаи наркотического отравления среди несовершеннолетних сократились на 60%.

Благодаря цифровым методам мониторинга нам будет видна наркоситуация во всех районах. Решения будем принимать исходя из этой оперативной обстановки. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: 800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото: Piter.TV