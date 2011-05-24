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В каждом районе Петербурга появятся паспорта наркоситуации
Сегодня, 19:41
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В каждом районе Петербурга появятся паспорта наркоситуации

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Методика оценки уже разработана.

Паспорта наркоситуации создадут в каждом районе Петербурга. Об этом сообщил Александр Беглов на заседании антинаркотической комиссии в Смольном сегодня, 7 сентября.

Методика оценки уже разработана. К концу 2023 года паспорта разместят на специальной информационной панели.

Кроме того, губернатор отметил, что случаи наркотического отравления среди несовершеннолетних сократились на 60%. 

Благодаря цифровым методам мониторинга нам будет видна наркоситуация во всех районах. Решения будем принимать исходя из этой оперативной обстановки. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: 800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: наркоситуация в петербурге, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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