Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Автомобилистам придется искать обходные пути с 22 часов вечера до 7 утра.

Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням. Думская улица, часть набережной канала Грибоедова и улицы Ломоносова будут недоступны для автомобилистов с 22 часов до 7 утра. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на заявление главы Центрального района Марии Щербаковой.

Чиновница отметила, что подобное решение было принято совместно с ГУВД после многочисленных жалоб местных жителей на шум от питейных заведений и машин. В связи с этим возле дома №2А на Думской улице появится знак "Пешеходная зона", стоянка будет запрещена по всей улице. Кроме того, за барным кварталом города будет усиленно следить полиция. Клубы проверят на наличие документов.

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