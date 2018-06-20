Реконструкция съезда с КАДа на Дачный завершится к 2022 году

Чиновники рассказали о планах по расширению и обустройству проблемного участка дороги.

Реконструкция съезда КАД в Кировском районе завершится к концу 2022 года. Об этом сообщает "Петербургский дневник". В ближайшее время проект будет подан на государственную экспертизу.

Как отмечают чиновники, благодаря ремонту участка будет разгружен Кировский район, а также исчезнут транспортные пробки, возникающие на съезде с кольцевой автодорогой и Дачным проспектом.

Изначально, когда построили съезд с Кольцевой автодороги на Дачный проспект, мы получали жалобы от жителей на скапливающийся там автотранспорт. Меры, которые можно было принять сразу, - установить знаки запрета остановки и стоянки в сторону проспекта Ветеранов. Это было сделано, но проблема осталась объясняет глава администрации Кировского района Сергей Иванов

Отметим, что местные власти оптимизировали работу проблемного светофорного поста на пересечении КАДа и Дачного проспекта. Дважды в день дорожный ограничитель движения меняет режим работы из-за загруженности полос. Однако, даже данная мера не спасает жителей от пробок.

КРТИ разрабатывает соответствующую проектно-сметную документацию. В этом году должны успеть отдать ее на экспертизу. После того как объект пройдет экспертизу, можно будет включать его в адресную программу реконструкции дорожной сети добавил Сергей Иванов.

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Фото: Piter.tv