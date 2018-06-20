Видео: на Светлановском демонтируют ларек с кебабом

Специалисты вывели приезжих продавцов на улицу и демонтируют помещение.

В Калининском районе Петербурга рабочие занимаются демонтажем торгового ларька. Об этом сообщают местные жители. Мобильный корреспондент прислал видео со сносом. По данным очевидца, торговое помещение увозят со Светлановского проспекта около 69 дома.

На записанных кадрах видно, как подрядчики разбирают конструкцию. расположенную вблизи перекрестка. На табличке помещения занчится: "Продукты". Рядом лежит снятый сос стены плакат, предлагающий петербуржцам купить кебаб. Недалеко от места сноса толпятся мигранты. Они не пытаются помешать работникам демонтировать здание, а спокойно стоят в сторонке. На данный момент причины ликвидации торгового помещения неизвестны.

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Фото и видео: Piter.tv