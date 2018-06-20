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Руководителем аппарата Общественной палаты Петербурга назначен Андрей Малков
Сегодня, 8:14
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lesjasap

Руководителем аппарата Общественной палаты Петербурга назначен Андрей Малков

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Чиновник сместил с должности Ольгу Васильеву.

В Смольном объявили о назначении нового руководителя аппарата Общественной палаты города. Должность занял Андрей Малков. Распоряжение о кадровых изменениях опубликовано на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.

Отметим, что ранее пост занимала Ольга  Васильева. Женщину освободили от занимаемого рабочего места. Контролировать постановление передачи полномочий будет вице-губернатор Любовь Совершаева.

Сам Малков подтвердил информацию о рабочем месте, разместив на личной страничке в социальных сетях фотографию приказа.

Фото: Piter.tv

 

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Теги: андрей малков, общественная палата
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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