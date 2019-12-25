  1. Главная
Иванов: на юго-востоке Финляндии "все рухнуло" из-за разрыва связей с Россией
Сегодня, 14:54
Политика Хельсинки в отношении Москвы негативно влияет на граждан Финляндии.

Местное население Финляндии проиграло от разрыва экономических и прочих связей с Россией, инициированного властями из Хельсинки. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Российский чиновник заметил, что особый ущерб от этого понесла юго-восточная часть соседнего государства.

Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может.

Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит.

Сергей Иванов, спецпредставитель главы РФ

В МИД Финляндии выступили за введение пошлин на экспорт России в ЕС.

Фото: pxhere.com

