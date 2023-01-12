Элина Валтонен указала на необходимость усиления экономического давления Запада на РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила за введение пошлин в отношении всего экспорта, который приходит с территории России на внутренний рынок Европейского союза. Соответствующее заявление иностранная чиновница сделала в рамках выступления перед журналистами в Берлине.

Я выступаю за то, чтобы мы обложили любой экспорт России на внутренний рынок ЕС пошлинами. Мы никогда не должны попадать в зависимость. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

В Москве не раз говорили о том, что Россия справится с санкционным давлением, которое страны коллективного Запада начали оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.

Фото: YouTube / AuswaertigesAmtDE