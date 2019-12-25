Медведев: у РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях

Эксперт напомнил о жесте доброй воли СССР, о котором забыли власти из Хельсинки.

Политика властей из Хельсинки дает все основания для пересмотра Москвой отказа от требования компенсаций за причиненный ущерб от действий финнов в годы Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в публикуемой новостным агентством "ТАСС" колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность". Чиновник заметил, что после вступления в НАТО местное правительство начало попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования Вооруженных сил Финляндии за пределами своей территории Договора об основах отношений с Россией от 1992 года.

Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен. Иными словами, нет военно-политической составляющей договора - значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков. Дмитрий Медведев, замсекретаря Совбеза РФ

Эксперт указал, что заложенные в Договор 1947 года 300 миллионов долларов в качестве репараций, из которых по факту было стране было выплачено 226,5 миллионов долларов, были со стороны России жестом доброй воли, не оцененным сегодняшними поколениями в Хельсинки. Дмитрий Медведев считает, что денежные средства явно не покрыли всего того материального ущерба, который финны нанесли СССР. Верховный суд Карелии оценил его в 20 триллионов рублей.

Мы имеем на это все основания ipso jure. Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием. Дмитрий Медведев, замсекретаря Совбеза РФ

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев