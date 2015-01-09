Медведев: Россия ответит в случае вступления Австрии в НАТО

Зампред СБ РФ рассказал о рисках для Вены после вступления в военный блок.

Москва приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, и не сделает исключения в случае присоединения Австрии к Североатлантическому военному альянсу. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте". Эксперт указал аудитории, что в текущий момент милитаристский внешнеполитический курс властей из Вены уничтожает образ европейского государства-миротворца. Это в свою очередь существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования для Австрии и увеличивает риск для частей бундесхеера стать "конечной целью полетного задания" средств огневого поражения Вооруженных сил России.

Ответные меры на военные угрозы безопасности нашей страны были приняты в отношении Стокгольма и Хельсинки после их вступления в НАТО. Для Австрии также никто исключений делать не будет. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев дал совет Трампу после его слов про "мертвую экономику" России.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев