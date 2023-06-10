Медведев дал совет Трампу после его слов про "мертвую экономику" России

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал американского президента-республиканца Дональда Трампа не забывать про опасность "мертвых". Таким образом чиновник прокомментировал в своем Telegram-канале слова лидера Белого дома про экономическую систему нашего государства, а также личную критику главы СШа в свой адрес. Ранее Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social негативно высказался об экономике России и Индии, говоря о торговле США с двумя странами, а также критично отозвался в адрес Дмитрия Медведева.

Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука". Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев: не Грэму и не Трампу решать, "когда садиться за переговоры".

Фото: Telegram / Дмитрий Медведев