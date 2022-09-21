Собчак прокомментировала закрытие баров на Думской

Как отметила бывшая светская львица, она сама часто посещала заведения на Думской, но в конце нулевых там стало опасно находиться.

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала закрытие баров и ресторанов на Думской улице. Как отметила бывшая светская львица в своём Telegram-канале, она сама часто посещала заведения на Думской, но в конце нулевых там стало опасно находиться.

Собчак напомнила, что при зарождении клубной культуры в Петербурге подобные места ассоциировались с гламуром и роскошью. Особенную славу обрёл бар "Дача". К 2007 году подобные заведения заполонили не только Думскую, но и часть улицы Ломоносова. Со временем обстановка там становилась всё более криминальной: так, на Думской произошла массовая перестрелка с участием десятков человек. С обустройством общественного пространства история злачного места подошло к концу: Собчак выразила удивление тем фактом, что это не произошло раньше.

Если для петербуржцев моего поколения "Думская" — синоним угара и трэша, то для следующих, видимо, станет синонимом скуки "организованного семейного досуга. Ксения Собчак, журналист, общественный деятель

Ранее мы сообщили о том, что улицы Думская и Ломоносова в Петербурге станут пешеходными.

Фото: Piter.TV