Прокуратурой проводится проверка по факту массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане

Специалисты Роспотребнадзора производят необходимые отборы проб пищевой продукции.

В понедельник, 26 июня, прокуратура Центрального района начала проверку из-за массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане, который находится на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства дадут оценку обстоятельствам произошедшего, а специалисты Роспотребнадзора производят необходимые отборы проб пищевой продукции.

В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Прокуратура Центрального района Петербурга

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга