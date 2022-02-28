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Прокуратурой проводится проверка по факту массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане

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Специалисты Роспотребнадзора производят необходимые отборы проб пищевой продукции.

В понедельник, 26 июня, прокуратура Центрального района начала проверку из-за массового отравления выпускников гимназии №92 в ресторане, который находится на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Сотрудники ведомства дадут оценку обстоятельствам произошедшего, а специалисты Роспотребнадзора производят необходимые отборы проб пищевой продукции.

В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Центрального района Петербурга 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: массовое отравление, прокуратура центрального района
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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