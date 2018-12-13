Рецидивистка украла норковую шутку за 70 тысяч рублей

Ранее преступница уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая в декабре прошлого года похитила из салона красоты "Пилки" дорогостоящую норковую шубу. Стоимость похищенной вещи составила 70 тысяч рублей.

Установлено, что ранее преступница уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и была отпущена по УДО. Теперь ей грозит новый срок. Слушание пройдёт в Куйбышевском районном суде.

Фото: Piter. TV