  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рецидивистка украла норковую шутку за 70 тысяч рублей
Сегодня, 14:10
70
Rybka123

Рецидивистка украла норковую шутку за 70 тысяч рублей

0 0

Ранее преступница уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимой петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая в декабре прошлого года похитила из салона красоты "Пилки" дорогостоящую норковую шубу. Стоимость похищенной вещи составила 70 тысяч рублей.

Установлено, что ранее преступница уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и была отпущена по УДО. Теперь ей грозит новый срок. Слушание пройдёт в Куйбышевском районном суде.

Фото: Piter. TV

Теги: куйбышевский районный суд, прокуратура центрального района
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии