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В Мурино задержали водителя Hyundai, который сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП
14 мая, 17:39
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Alena_Zinovieva

В Мурино задержали водителя Hyundai, который сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП

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Нарушитель вылетел с дороги, наехал на пострадавшую и врезался в столб.

Днем 14 мая в Мурино произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, водитель Hyundai вылетел с дороги, наехал на женщину и врезался в столб. В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что нарушитель пытался неоднократно скрыться с места аварии, однако неравнодушным петербуржцам удалось его задержать. О состоянии пострадавшей и ее травмах ничего неизвестно. На снимках можно увидеть лежащую на газоне женщину, а также разбитый автомобиль.

Ранее мы писали, что старые "Жигули" врезались в кабриолет Pontiac Solstice в центре Петербурга.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, наезд на женщину, наезд на пешехода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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