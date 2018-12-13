В Мурино задержали водителя Hyundai, который сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП

Нарушитель вылетел с дороги, наехал на пострадавшую и врезался в столб.

Днем 14 мая в Мурино произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, водитель Hyundai вылетел с дороги, наехал на женщину и врезался в столб. В сети появились фотографии с места происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что нарушитель пытался неоднократно скрыться с места аварии, однако неравнодушным петербуржцам удалось его задержать. О состоянии пострадавшей и ее травмах ничего неизвестно. На снимках можно увидеть лежащую на газоне женщину, а также разбитый автомобиль.

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Фото: Мегаполис