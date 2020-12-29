Мужчина торопился на электричку и попал под автобус в Пушкине

Пострадавшего госпитализировали с легкими травмами.

Пассажирский автобус №187, курсирующий по Пушкину, сбил мужчину, который перебегал проезжую часть. Инцидент, по данным 78.ru, произошел возле железнодорожного вокзала.

По словам очевидцев, мужчина побежал через дорогу, чтобы успеть на электричку. В Пассажиравтотрансе отметили, что пострадавший делал это вне зоны пешеходного перехода.

У мужчины (на вид 40 лет) диагностировали легкие ранения; его забрали медики. У автобуса – разбитое лобовое стекло напротив водительского кресла.

Ранее мы писали, что женщину 60-ти лет сбили на пересечении Гражданского проспекта и Просвещения.

Видео: 78.ru