  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП
Сегодня, 9:38
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП

0 0

ДТП произошло на Аннинском шоссе 23 июня.

Накануне в Красносельском районе случилась смертельная авария. На  Аннинском шоссе у дома № 76 водитель "Хонды" сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая погибла на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в результате случившегося скончалась 70-летняя пенсионерка. Водитель скрылся с места ДТП, но его автомобиль обнаружили спустя несколько минут. Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в этом году мужчина 85 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.     

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Ладожском озере утонул мужчина, выпавший из лодки.

Фоото: Telegram / Петербургская полиция            

Теги: дтп на аннинском шоссе, наезд на пешехода, смертельная авария, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии