На нарушителя правил дорожного движения завели уголовное дело после ДТП

ДТП произошло на Аннинском шоссе 23 июня.

Накануне в Красносельском районе случилась смертельная авария. На Аннинском шоссе у дома № 76 водитель "Хонды" сбил 70-летнюю женщину. Пострадавшая погибла на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в результате случившегося скончалась 70-летняя пенсионерка. Водитель скрылся с места ДТП, но его автомобиль обнаружили спустя несколько минут. Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации машины, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в этом году мужчина 85 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

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Фоото: Telegram / Петербургская полиция