Старые "Жигули" врезались в кабриолет Pontiac Solstice в центре Петербурга

Другим участникам движения пришлось объезжать ДТП по встречной полосе.

Утром 14 мая в центре Петербурга произошло курьезное ДТП. По словам очевидцев, старые "Жигули" врезались в кабриолет Pontiac Solstice напротив дома №6 на Конногвардейском бульваре. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что участники аварии заняли целую полосу движения. Автомобилистам, направлявшимся в сторону Исаакиевского собора, пришлось объезжать ДТП по встречной полосе.

Стоит отметить, что на популярных российских сайтах достаточно много объявлений о продаже Pontiac Solstic. Модели 2005-2008 гг. выпуска стоят 1-1,2 млн рублей. Напомним, что в 2010 году компания Pontiac закрылась из-за финансовых проблем.

Ранее мы писали, что на Литовской "Ауди" протаранила мотоцикл с двумя байкерами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб