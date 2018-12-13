На Литовской "Ауди" протаранила мотоцикл с двумя байкерами

У Большого Сампсониевского моста лоб в лоб столкнулись иномарка и байк.

В Выборгском районе Петербурга в ночь на 14 мая произошла серьезная авария. В ней пострадало двое человек. По словам очевидца. автомобиль марки "Ауди А6" сбил на дороге двух мотоциклистов. Они оба ехали на одном транспортном средстве. Инцидент произошел на пересечении Литовской улицы с Большим Сампсониевским мостом.

По данным пресс-службы ГИБДД, водитель 1995-го года рождения двигался на иномарке, а затем неудачно свернул налево. Он нарушил ПДД, так как должен был предоставить преимущество передвижения байкерам.В результате случился лобовой удар. В обстоятельствах ситуации разбирается полиция.

На данный момент мотоциклист 1993-го года рождения вместе с пассажиркой 1990-го года рождения госпитализированы. Пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что трамваи "Чижик" будут курсировать по новому расписанию.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб