Количество рейсов в рабочие дни увеличивается.

В понедельник, 13 мая, стало известно о том, что трамваи "Чижик" будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Так, новый плановый интервал движения трамваев № 8 в будние дни составит 5 минут в часы пик и 7 минут во внепиковое время. Также изменится количество рейсов в рабочие дни, они увеличатся с 330 до 380.

Кроме того, на трамвайный маршрут № 8 в рабочие дни выйдет ещё один вагон. Таким образом, уже 13 трамваев "Чижик" курсируют на двух маршрутах № 8 и 64 в Красногвардейском районе.

Видео:Piter.TV