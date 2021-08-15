Домушник, проникший в квартиру по улице Здоровцева через отверстие в полу, задержан

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В Красносельском районе 58-летний петербуржец проломил пол в квартире дома по улице Здоровцева и украл около 230 тыс. рублей. Его задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

24 октября мужчина на кухне первого этажа проник в квартиру и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 евро и ювелирные украшения на общую сумму 229 108 рублей.

Злоумышленника задержали спустя два часа у дома по проспекту Маршала Жукова. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный похитил серебряные цепочки из Спасо-Преображенского собора в Выборге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти