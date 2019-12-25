Мужчина в чёрной маске обчистил квартиру на Светлановском проспекте

Сумма материального ущерба устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию поступил звонок. Безработная женщина 1958 года рождения заявила, что её квартиру в д. 63 по Светлановскому проспекту ограбили.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный разбил окно и проник квартиру на первом этаже. Преступник похитил золотые серёжки с бриллиантами, пару золотых колец со вставками из платины и бриллиантами, золотые часы и ноутбук "Асус", после чего с места происшествия скрылся.

Сумма материального ущерба устанавливается.

На фасаде д. 26 по Тихорецкому проспекту установлена камера видеонаблюдения, на ней был зафиксирован предполагаемый преступник. Его приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, одет во все тёмное, на голове кепка, синяя спортивная сумка, на лице черная маска.

Ранее мы сообщили, что грабители в медицинских масках обчистили квартиру на Обводном канале.

Фото: Piter.tv