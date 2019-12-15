Грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

Преступники связали жертв скотчем.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что в одной из коммунальных квартир д.183 по набережной Обводного канала произошло ограбление.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что четверо неизвестных в медицинских масках напали на хозяев квартиры. Сначала они распылили газовый баллончик, затем связали скотчем жертв и ограбили. Преступники забрали документы, деньги, ювелирные украшения, смартфоны и скрылись.

На злоумышленников составлена ориентировка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что вор разобрал стену на Съезжинской улице и проник в квартиру.

Фото: Piter.tv