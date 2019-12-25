Вор разобрал стену на Съезжинской улице и проник в квартиру

Под подозрением находится мужчина 27 лет.

Злоумышленник разобрал стену у входной двери квартиры на Съезжинской, 19 и проник в чужую квартиру. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Кроме того, мужчина перекусил провод электронного замка. Было установлено, что кража была совершена 1 или 2 июня 2020-го года.

Что именно было украдено, не сообщается.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как безработный гражданин обманул благотворительную организацию на Московском вокзале.

Фото: pixabay.com