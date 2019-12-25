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Вор разобрал стену на Съезжинской улице и проник в квартиру
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

Вор разобрал стену на Съезжинской улице и проник в квартиру

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Под подозрением находится мужчина 27 лет.

Злоумышленник разобрал стену у входной двери квартиры на Съезжинской, 19 и проник в чужую квартиру. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Кроме того, мужчина перекусил провод электронного замка. Было установлено, что кража была совершена 1 или 2 июня 2020-го года. 

Что именно было украдено, не сообщается. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как безработный гражданин обманул благотворительную организацию на Московском вокзале. 

Фото: pixabay.com 

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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